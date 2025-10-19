Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что потребовал Путин в телефонном разговоре с Трампом

В ходе телефонных переговоров с американским президентом Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин выдвинул требование о переходе всей территории Донецкой Народной Республики под контроль российской армии.

В ходе телефонных переговоров с американским президентом Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин выдвинул требование о переходе всей территории Донецкой Народной Республики под контроль российской армии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с содержанием беседы.

Согласно их информации, в обмен на ДНР российская сторона готова рассмотреть вопрос о территориях Запорожской и Херсонской областей. Издание характеризует это требование как «несколько менее масштабное» по сравнению с ранее обсуждавшимися на саммите в августе на Аляске.

Один из источников отметил, что часть представителей администрации Белого дома сочли такой подход признаком прогресса. В то же время европейский дипломат выразил мнение, что Украина вряд ли согласится с подобными условиями, сравнив их с попыткой «продать украинцам их же собственную ногу в обмен на ничто».

Ранее на Украине раскрыли планы США по смещению Зеленского.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше