Стало известно, что потребовал Путин в телефонном разговоре с Трампом

Один из источников отметил, что часть представителей администрации Белого дома сочли такой подход признаком прогресса. В то же время европейский дипломат выразил мнение, что Украина вряд ли согласится с подобными условиями, сравнив их с попыткой «продать украинцам их же собственную ногу в обмен на ничто».