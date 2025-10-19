Стало известно, что потребовал Путин в телефонном разговоре с Трампом

В ходе телефонных переговоров с американским президентом Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин выдвинул требование о переходе всей территории Донецкой Народной Республики под контроль российской армии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с содержанием беседы.
Согласно их информации, в обмен на ДНР российская сторона готова рассмотреть вопрос о территориях Запорожской и Херсонской областей. Издание характеризует это требование как «несколько менее масштабное» по сравнению с ранее обсуждавшимися на саммите в августе на Аляске.
Один из источников отметил, что часть представителей администрации Белого дома сочли такой подход признаком прогресса. В то же время европейский дипломат выразил мнение, что Украина вряд ли согласится с подобными условиями, сравнив их с попыткой «продать украинцам их же собственную ногу в обмен на ничто».
