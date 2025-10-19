Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огня

Кроме того, в ходе диалога представители двух стран договорились о создании специальных механизмов, целью которых является консолидация устойчивого мира на их общей границе. Для обеспечения долгосрочного характера договорённостей и контроля за их выполнением стороны условились провести дополнительные встречи.
Напомним, что эскалация на афгано-пакистанской границе началась 9 октября, когда движение «Талибан»*, находящееся у власти в Афганистане, обвинило Пакистан в нанесении авиаударов по территории Кабула и восточным районам страны. Впоследствии боевые действия переместились в район провинции Гильменд, где обе стороны сообщали о значительных потерях в живой силе.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.