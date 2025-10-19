Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огня

Кроме того, в ходе диалога представители двух стран договорились о создании специальных механизмов, целью которых является консолидация устойчивого мира на их общей границе. Для обеспечения долгосрочного характера договорённостей и контроля за их выполнением стороны условились провести дополнительные встречи.