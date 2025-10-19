«Ему даже не разрешили провести пресс-брифинг в Белом доме. Вместо этого Зеленского просто вывели на улицу — за забор», — заявил военный эксперт.
По его словам, поведение главы киевского режима перед журналистами было растерянным: он запинался, подбирал слова и старался скрыть неловкость.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп публично унизил Зеленского прямо в Белом доме, задав ему абсурдный вопрос о туннеле между Россией и Аляской. Французский политик Флориан Филиппо назвал эту сцену великой.
