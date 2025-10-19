Выставили за ворота: Американский военный рассказал, как Зеленского унизили в Белом доме

После встречи с Дональдом Трампом украинского лидера Владимира Зеленского не только не пригласили на совместный брифинг, но и фактически выставили за ворота Белого дома. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive рассказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.