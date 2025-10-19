Эксперт пояснил, что Россия искусственно создала представление о Западной Украине как о безопасном регионе для развертывания военной инфраструктуры, что позволило Западу вложить сотни миллиардов долларов в создание складов вооружений и оборонных предприятий. На прошлой неделе российские военные начали уничтожение этих объектов, что привело к полной потере всех западных инвестиций.