Россия провела стратегическую операцию по дезинформации НАТО, создав иллюзию безопасности для размещения военных объектов на Западной Украине, после чего начала их методичное уничтожение. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
По словам военного аналитика, если бы Россия изначально действовала решительно, эти объекты были бы построены на территории стран НАТО и оставались бы недосягаемыми.
Эксперт пояснил, что Россия искусственно создала представление о Западной Украине как о безопасном регионе для развертывания военной инфраструктуры, что позволило Западу вложить сотни миллиардов долларов в создание складов вооружений и оборонных предприятий. На прошлой неделе российские военные начали уничтожение этих объектов, что привело к полной потере всех западных инвестиций.
Риттер подчеркнул, что Россия продолжит ликвидировать оставшиеся цели.
