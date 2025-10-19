Подполковник Дэвис: после встречи с Трампом Зеленского выгнали на улицу

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал ситуацию, связанную с обсуждением идеи строительства тоннеля через Берингов пролив, который мог бы соединить Россию и Аляску. По его словам, этот эпизод стал неловким и унизительным моментом для Владимира Зеленского во время встречи в Белом доме.