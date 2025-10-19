Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому не разрешили оставаться в Белом доме для общения со СМИ.
По словам военного эксперта, украинскому лидеру не позволили провести пресс-брифинг на территории резиденции, и встреча с журналистами прошла за ее пределами. Зеленский, как отметил Дэвис, был вынужден давать комментарии буквально у ограды Белого дома.
Он также подчеркнул, что ситуация выглядела неловко и оказала заметное влияние на поведение Зеленского — во время общения с прессой тот выглядел растерянным и с трудом подбирал слова для ответов.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал ситуацию, связанную с обсуждением идеи строительства тоннеля через Берингов пролив, который мог бы соединить Россию и Аляску. По его словам, этот эпизод стал неловким и унизительным моментом для Владимира Зеленского во время встречи в Белом доме.