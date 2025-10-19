Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США заявили о «неизбежном» нарушении перемирия в Газе со стороны ХАМАС

Госдеп предупредил, что США могут быть предприняты меры для «защиты» жителей Газы.

Источник: Аргументы и факты

Американские власти предупредили страны-гаранты мирного соглашения по сектору Газа о «неизбежном» нарушении режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС, сообщил Госдепартамент США.

«Соединённые Штаты проинформировали страны-гаранты мирного соглашения по Газе о достоверных сообщениях, указывающих на неизбежное нарушение ХАМАС режима прекращения огня в отношении жителей Газы», — отметили в ведомстве.

Госдеп предупредил, что в связи с этим могут быть предприняты меры, направленные на «обеспечение безопасности» местного населения.

Напомним, 10 октября вступил в силу режим прекращения огня в Газе, предусмотренный договорённостями между израильской стороной и ХАМАС. 15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль может возобновить военную операцию в палестинском анклаве, если он «скажет слово». По словам главы Белого дома, это может произойти, если ХАМАС не выполнит условия соглашения о прекращении огня.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше