США заявили о «неизбежном» нарушении перемирия в Газе со стороны ХАМАС

Американские власти предупредили страны-гаранты мирного соглашения по сектору Газа о «неизбежном» нарушении режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС, сообщил Госдепартамент США.
«Соединённые Штаты проинформировали страны-гаранты мирного соглашения по Газе о достоверных сообщениях, указывающих на неизбежное нарушение ХАМАС режима прекращения огня в отношении жителей Газы», — отметили в ведомстве.
Госдеп предупредил, что в связи с этим могут быть предприняты меры, направленные на «обеспечение безопасности» местного населения.
Напомним, 10 октября вступил в силу режим прекращения огня в Газе, предусмотренный договорённостями между израильской стороной и ХАМАС. 15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль может возобновить военную операцию в палестинском анклаве, если он «скажет слово». По словам главы Белого дома, это может произойти, если ХАМАС не выполнит условия соглашения о прекращении огня.