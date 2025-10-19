Вэнс опубликовал сгенерированное ИИ видео с Трампом в образе короля

Напомним, по всей стране проходят массовые протесты под лозунгом No Kings («Нет королям»), направленные против политики администрации Трампа. Ранее организаторы этих акций сообщали, что в демонстрациях приняли участие не менее 7 миллионов американцев, большинство из которых несли транспаранты с резкой критикой в адрес президента и членов его команды.