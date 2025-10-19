МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Бывший губернатор Калифорнии, кинозвезда Арнольд Шварценеггер предложил план по «сохранению демократии в США».
«Метод, который я предлагаю для сохранения демократии — это внести предложение, такое как, к примеру, “акт о сохранении демократии”. Это просто идея, по которой мы сделаем день выборов выходным… во-вторых… должна быть честная комиссия по избирательным округам… в-третьих, должна быть идентификационная карта избирателя», — заявил Шварценеггер в вечернем шоу «В настоящее время с Биллом Маром».
Он подчеркнул, что все эти задумки уже реализованы в Европе.
Ранее Шварценеггер выступил против перекройки избирательных округов в штатах Калифорния и Техас в преддверии промежуточных выборов в конгресс.