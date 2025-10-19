ХАМАС: решение Израиля не открывать КПП «Рафах» в Газе нарушает соглашение

Решение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху не открывать контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта является нарушением соглашения о перемирии, заявило палестинское движение ХАМАС.
Ранее израильская сторона отметила, что указанный КПП не будет открыт «до дальнейшего уведомления».
«Решение Нетаньяху не открывать погранпереход “Рафах” до дальнейшего уведомления является грубым нарушением пунктов соглашения о прекращении огня и невыполнением обязательств, которые он взял перед посредниками и гарантами», — сказано в обращении организации.
Напомним, 17 октября ХАМАС обвинило Израиль в помехе усилиям по извлечению тел погибших заложников, оставшихся в Газе. В палестинском движении также добавили, что возвращение останков может потребовать некоторого времени.