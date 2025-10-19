Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХАМАС: решение Израиля не открывать КПП «Рафах» в Газе нарушает соглашение

Палестинское движение напомнило, что израильская сторона взяла на себя обязательства в рамках сделки.

Источник: Аргументы и факты

Решение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху не открывать контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта является нарушением соглашения о перемирии, заявило палестинское движение ХАМАС.

Ранее израильская сторона отметила, что указанный КПП не будет открыт «до дальнейшего уведомления».

«Решение Нетаньяху не открывать погранпереход “Рафах” до дальнейшего уведомления является грубым нарушением пунктов соглашения о прекращении огня и невыполнением обязательств, которые он взял перед посредниками и гарантами», — сказано в обращении организации.

Напомним, 17 октября ХАМАС обвинило Израиль в помехе усилиям по извлечению тел погибших заложников, оставшихся в Газе. В палестинском движении также добавили, что возвращение останков может потребовать некоторого времени.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше