Вэнс на фоне протестов в США показал ролик с Трампом в образе короля

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал в социальных сетях видеозапись, на которой американский лидер Дональд Трамп запечатлён в образе короля, поднимающего меч.
Ролик был сгенерирован нейросетью. На этих кадрах глава Белого дома надевает на себя корону и мантию. Затем Трамп берёт в руки меч и поднимает его.
Также на видео показаны представители Демократической партии США, включая бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В ролике они преклонили колено перед Трампом.
Вэнс обнародовал указанные кадры на фоне антиправительственных протестов, которые проходят в Соединённых Штатах. Выступления организованы под лозунгом No Kings («Нет королей»).
Напомним, ранее полиция Нью-Йорка сообщила, что протесты в городе собрали свыше 100 тысяч человек. Большая часть демонстрантов разошлась после проведённого марша.