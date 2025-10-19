Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс на фоне протестов в США показал ролик с Трампом в образе короля

На кадрах, сгенерированных нейросетью, американский лидер надевает на себя корону и мантию.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал в социальных сетях видеозапись, на которой американский лидер Дональд Трамп запечатлён в образе короля, поднимающего меч.

Ролик был сгенерирован нейросетью. На этих кадрах глава Белого дома надевает на себя корону и мантию. Затем Трамп берёт в руки меч и поднимает его.

Также на видео показаны представители Демократической партии США, включая бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В ролике они преклонили колено перед Трампом.

Вэнс обнародовал указанные кадры на фоне антиправительственных протестов, которые проходят в Соединённых Штатах. Выступления организованы под лозунгом No Kings («Нет королей»).

Напомним, ранее полиция Нью-Йорка сообщила, что протесты в городе собрали свыше 100 тысяч человек. Большая часть демонстрантов разошлась после проведённого марша.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше