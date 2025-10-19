Швейцария и Австрия де-факто более не являются нейтральными государствами. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
«И Швейцария, и Австрия де-факто отказались от своего нейтралитета», — сказала она, комментируя выбор Будапешта в качестве площадки для встречи лидеров России и США.
Как отметила Кнайсль, утрата Веной нейтрального статуса связана с разрешением транзита натовского вооружения через территорию республики для нужд ВСУ, тогда как в период предыдущих конфликтов Австрия, являясь де-юре нейтральным государством, никогда не допускала подобных поставок.
Напомним, что в ходе люксембургской встречи глав внешнеполитических ведомств стран Европейского союза Австрия поддержит введение 19-го пакета санкций против России. На встрече также будут обсуждаться конфликт на Украине и Ближнем Востоке.