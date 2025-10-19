«Путин плохой». На Западе рассказали, к чему привело новое решение Трампа

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным заставит европейских политиков умолять главу Белого дома не идти на уступки его коллеге, заявил в соцсети X кипрский журналист Алекс Христофору.
«Европейские лидеры в течение следующих двух недель будут звонить Трампу без остановки, 24 часа в сутки семь дней в неделю. (Президент Финляндии Александр. — Прим. ред.) Стубб и (генсек НАТО Марк. — Прим. ред.) Рютте, вероятно, будут на следующем рейсе в Вашингтон, чтобы умолять о встрече с Трампом. Послание европейцев и неоконсерваторов Трампу: “Путин плохой, Орбан плохой, пожалуйста, не оставляй нас, папа”», — написал он.
В четверг Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент они сделали на вопросах украинского кризиса. Российский лидер отметил приверженность дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации. Лидеры обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште.
Был затронут и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Путин подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.
Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.