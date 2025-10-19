«Путин плохой». На Западе рассказали, к чему привело новое решение Трампа

«Европейские лидеры в течение следующих двух недель будут звонить Трампу без остановки, 24 часа в сутки семь дней в неделю. (Президент Финляндии Александр. — Прим. ред.) Стубб и (генсек НАТО Марк. — Прим. ред.) Рютте, вероятно, будут на следующем рейсе в Вашингтон, чтобы умолять о встрече с Трампом. Послание европейцев и неоконсерваторов Трампу: “Путин плохой, Орбан плохой, пожалуйста, не оставляй нас, папа”», — написал он.