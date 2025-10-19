Вэнс опубликовал ИИ-видео с Трампом в образе короля на фоне протестов

На видео, сгенерированном с помощью искусственного интеллекта, Трамп в королевском одеянии держит меч, а известные демократы, включая экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в сенате Чака Шумера, преклоняют перед президентом колени.
Накануне во всех 50 американских штатах начались митинги группы под названием No Kings («Нет Королям») против политики Трампа, проходящие на фоне шатдауна.
Республиканец, отвечая на вопрос о связи приостановки работы правительства с акцией протеста, ответил, что «не является королем». Введение шатдауна Трамп назвал «ошибкой демократов».
Шатдаун — это блокировка финансирования госорганов в США из-за непринятия бюджета конгрессом.
В пятницу, 17 октября, сенат США в десятый раз не смог принять законопроект о временном финансировании федерального правительства, таким образом, частичный шатдаун продлится как минимум до понедельника, 20 октября.