Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс заверил морпехов США, что им выплатят жалование во время шатдауна

Власти США считают обеспечение военнослужащих приоритетом, особенно в условиях шатдауна.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп намерен обеспечить продолжение выплат жалования морским пехотинцам, несмотря на временную приостановку финансирования федеральных структур. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления на базе Кэмп-Пендлтон в Калифорнии по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты США.

Он подчеркнул, что глава государства выражает глубокую признательность военнослужащим и намерен сделать всё возможное, чтобы задержки выплат не затронули морпехов, несмотря на бюджетные разногласия в Конгрессе.

По словам Вэнса, Трамп считает обеспечение военнослужащих приоритетом, особенно в условиях шатдауна. Вице-президент также с долей иронии заметил, что отсутствие выплат может затронуть даже гражданскую жизнь в Калифорнии, подчеркнув важность поддержки тех, кто служит стране.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что отдал распоряжение шефу Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся ресурсы на выплату заработных плат американским военным к 15 октября.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше