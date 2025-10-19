Вэнс заверил морпехов США, что им выплатят жалование во время шатдауна

Президент США Дональд Трамп намерен обеспечить продолжение выплат жалования морским пехотинцам, несмотря на временную приостановку финансирования федеральных структур. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления на базе Кэмп-Пендлтон в Калифорнии по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты США.
Он подчеркнул, что глава государства выражает глубокую признательность военнослужащим и намерен сделать всё возможное, чтобы задержки выплат не затронули морпехов, несмотря на бюджетные разногласия в Конгрессе.
По словам Вэнса, Трамп считает обеспечение военнослужащих приоритетом, особенно в условиях шатдауна. Вице-президент также с долей иронии заметил, что отсутствие выплат может затронуть даже гражданскую жизнь в Калифорнии, подчеркнув важность поддержки тех, кто служит стране.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что отдал распоряжение шефу Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся ресурсы на выплату заработных плат американским военным к 15 октября.