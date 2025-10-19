Эксперт Анищенко прочитал раздражение Трампа в общении с Зеленским

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским продемонстрировал строгую уверенность, отметил в разговоре с aif.ru профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, изучив видео и фото с мероприятия.
«У Трампа очевидна строгая уверенность и проявление силы во время встречи с Зеленским. Есть немного раздражения, что это так долго продолжается», — рассказал эксперт.
По словам профайлера, позы, жесты, мимика и манера разговора Зеленского на этой встрече выдали его подавленное, депрессивное состояние и разочарование.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин обратил внимание на то, что Трамп вновь посмеялся над костюмом Зеленского, назвав его пиджак стильным.