Эксперт Анищенко прочитал раздражение Трампа в общении с Зеленским

Трамп проявил во время встречи с Зеленским строгую уверенность и силу, отметил профайлер Анищенко. Он добавил, что президент США был немного раздражен.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским продемонстрировал строгую уверенность, отметил в разговоре с aif.ru профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, изучив видео и фото с мероприятия.

«У Трампа очевидна строгая уверенность и проявление силы во время встречи с Зеленским. Есть немного раздражения, что это так долго продолжается», — рассказал эксперт.

По словам профайлера, позы, жесты, мимика и манера разговора Зеленского на этой встрече выдали его подавленное, депрессивное состояние и разочарование.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин обратил внимание на то, что Трамп вновь посмеялся над костюмом Зеленского, назвав его пиджак стильным.

