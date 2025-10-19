Times: принцу Эндрю запретят появляться на королевских мероприятиях

Принцу Эндрю больше не разрешат участвовать в королевских мероприятиях, включая официальные церемонии и частные собрания, пишет газета The Times со ссылкой на осведомленные источники.
Решение, по данным издания, фактически исключает его из общественной жизни монархии.
Сообщается, что младший брат короля Великобритании Карла III полностью утратит право присутствовать на любых мероприятиях, связанных с королевской семьей, включая грядущую коронацию. Это решение отражает стремление Букингемского дворца дистанцироваться от скандалов, связанных с принцем.
Ранее Эндрю официально отказался от титула герцога Йоркского после обвинений в сексуальном насилии и упоминаний его имени в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, а также из-за критики в связи с его контактами с представителями Китая.