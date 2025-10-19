На Западе сообщили о панике в Европе из-за решения Трампа

По мнению журналиста, такие фигуры, как президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, вероятно, предпримут срочные визиты в Вашингтон для личных переговоров. Христофору иронично описал предполагаемое послание европейских лидеров как эмоциональный призыв: «Путин плохой, Орбан плохой, пожалуйста, не оставляй нас, папа».