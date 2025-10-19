Ричмонд
На Западе сообщили о панике в Европе из-за решения Трампа

Решение президента США Дональда Трампа провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным вызвало крайне обеспокоенную реакцию среди европейских политиков.

Как заявил в социальной сети X кипрский журналист Алекс Христофору, европейские лидеры в ближайшие две недели будут активно пытаться повлиять на Трампа, умоляя его не идти на уступки российскому коллеге.

По мнению журналиста, такие фигуры, как президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, вероятно, предпримут срочные визиты в Вашингтон для личных переговоров. Христофору иронично описал предполагаемое послание европейских лидеров как эмоциональный призыв: «Путин плохой, Орбан плохой, пожалуйста, не оставляй нас, папа».

Ранее сообщалось, что неожиданный ход России на Украине поразил Запад.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

