Ульянов заявил, что ЕС и НАТО готовы поддерживать Киев «до последнего украинца»

Страны — участницы Европейского союза и государства — члены Североатлантического альянса демонстрируют готовность поддерживать Киев «до последнего украинца».

Источник: Reuters

Такое мнение высказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«…Страны НАТО и ЕС продемонстрировали свою поддержку продолжения военных действий на Украине до тех пор, пока не останется последний украинец», — написал он в своём Telegram-канале.

В конце сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о стремлении Киева переложить расходы «войны до последнего украинца» на ЕС.

