Власти Нигерии опровергли сообщения о якобы планировавшемся перевороте

Также опровергнута информация о публикации официального релиза о задержании 16 офицеров.

Источник: Аргументы и факты

Нигерийские власти опровергли публикации в СМИ о якобы состоявшихся арестах офицеров, подозреваемых в подготовке военного переворота. По данным штаба обороны страны, распространенные сообщения не соответствуют действительности и вводят общественность в заблуждение.

В заявлении штаба отмечается, что слухи о перевороте связали с отменой мероприятий по случаю 65-летия независимости Нигерии, однако эти события никак не связаны между собой.

Также опровергнута информация о том, что якобы был опубликован официальный релиз о задержании 16 офицеров, хотя на деле речь шла о расследовании обычных служебных нарушений.

Ранее вооруженные люди в штате Замфара в северо-западной части Нигерии убили 11 членов формирований самообороны и двоих сотрудников полиции, устроив засаду.