Киев недополучил до 2 млрд долларов на закупку американского оружия

Однако с начала сентября на протяжении более месяца новое финансирование по программе не поступало, хотя для стабильных поставок требуется не менее 1 миллиарда долларов в месяц. На недавнем заседании контактной группы по поставкам вооружения ряд европейских стран объявили о выделении дополнительных средств, но лишь в размере 422 миллионов долларов. Этой суммы недостаточно даже для полной оплаты очередного пакета поставок.