Киев недополучил до 2 млрд долларов на закупку американского оружия

За первые три месяца действия программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей закупку американского вооружения для Украины за счёт средств стран Евросоюза, Киев получил 2,422 миллиарда долларов. Согласно подсчётам ТАСС, фактические потребности Украины в вооружениях за этот период составляли от 3 до 4,5 миллиардов долларов.
Ранее президент Зеленский заявлял о необходимости 1−1,5 миллиарда долларов ежемесячно для финансирования закупок по программе. К началу осени страны ЕС выделили 2 миллиарда долларов, что позволило сформировать четыре пакета военных поставок по 500 миллионов долларов каждый. Два из них уже доставлены, ещё два готовятся к отправке.
Однако с начала сентября на протяжении более месяца новое финансирование по программе не поступало, хотя для стабильных поставок требуется не менее 1 миллиарда долларов в месяц. На недавнем заседании контактной группы по поставкам вооружения ряд европейских стран объявили о выделении дополнительных средств, но лишь в размере 422 миллионов долларов. Этой суммы недостаточно даже для полной оплаты очередного пакета поставок.
При сохранении текущих темпов финансирования Украина в 2025 году может получить менее 10 миллиардов долларов из запрашиваемых 12−20 миллиардов, необходимых для закупки американского вооружения по программе PURL. Параллельно Киеву потребуются прямые военные поставки из европейских стран как минимум на сопоставимую сумму. Кроме того, как ранее заявляли на Украине, в 2026 году ей будет необходима прямая финансовая поддержка в размере 40−60 миллиардов долларов для обеспечения функционирования государства и выполнения социальных обязательств.
