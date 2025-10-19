Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блохин: Трамп отказался дать Киеву «Томагавки» после разговора с Путиным

Блохин констатировал, что Трамп отказался от поставок Tomahawk Украине после разговора с Путиным. При этом политолог не исключил, что президент США в будущем может поменять свою позицию и в итоге даст ракеты киевскому режиму.

Источник: Аргументы и факты

Решение не поставлять Украине ракеты Tomahawk с увеличенной дальностью поражения президент США мог принять после телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным.

Такое мнение в беседе с aif.ru выразил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Возможно, Трамп поменял решение по Tomahawk после телефонного разговора с Путиным. Потому что до этого момента практически все западные аналитики заявляли о стопроцентной уверенности, что поставки ракет Киеву осуществлены будут», — сказал Блохин.

Политолог констатировал, что риторика экспертов, как, собственно, и самого президента США, изменилась как раз после его беседы с российским лидером.

«Вероятно, наш президент в разговоре с Трампом на что-то ему указал», — отметил Блохин.

При этом политолог не исключил, что в будущем президент США вновь поменяет свою позицию по Tomahawk.

«При Байдене в свое время начали поставлять Украине Abrams. Трамп заявлял, что в свой первый президентский срок дал Киеву сотни противотанковых ракетных комплексов Javelin. Поэтому ситуация, конечно, может поменяться», — подытожил Блохин.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что киевский режим не получит от США Tomahawk и пояснил, почему этот вопрос можно считать закрытым.

Напомним, в четверг, 16 октября, Путин и Трамп провели двухчасовой телефонный разговор, во время которого решили встретиться в Будапеште, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. В прошлый раз лидеры встречались в августе 2025 года на Аляске.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше