Блохин: Трамп отказался дать Киеву «Томагавки» после разговора с Путиным

Решение не поставлять Украине ракеты Tomahawk с увеличенной дальностью поражения президент США мог принять после телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным.
Такое мнение в беседе с aif.ru выразил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.
«Возможно, Трамп поменял решение по Tomahawk после телефонного разговора с Путиным. Потому что до этого момента практически все западные аналитики заявляли о стопроцентной уверенности, что поставки ракет Киеву осуществлены будут», — сказал Блохин.
Политолог констатировал, что риторика экспертов, как, собственно, и самого президента США, изменилась как раз после его беседы с российским лидером.
«Вероятно, наш президент в разговоре с Трампом на что-то ему указал», — отметил Блохин.
При этом политолог не исключил, что в будущем президент США вновь поменяет свою позицию по Tomahawk.
«При Байдене в свое время начали поставлять Украине Abrams. Трамп заявлял, что в свой первый президентский срок дал Киеву сотни противотанковых ракетных комплексов Javelin. Поэтому ситуация, конечно, может поменяться», — подытожил Блохин.
Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что киевский режим не получит от США Tomahawk и пояснил, почему этот вопрос можно считать закрытым.
Напомним, в четверг, 16 октября, Путин и Трамп провели двухчасовой телефонный разговор, во время которого решили встретиться в Будапеште, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. В прошлый раз лидеры встречались в августе 2025 года на Аляске.