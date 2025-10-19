Россия и Украина договорились о взаимной передаче посылок для военнопленных

В настоящее время уже начат процесс подготовки отправлений. Москалькова уточнила, что российская сторона собирает посылки, в которые будут вложены письма от родственников российских военнослужащих, находящихся в плену. Аналогичный процесс, согласно достигнутым договорённостям, будет организован и для украинских военнопленных.
Ранее украинский военнослужащий выразил благодарность российским военным за спасение его жизни и гуманное обращение в плену. Он подчеркнул, что российские солдаты проявили гуманизм, оказав ему необходимую медицинскую помощь.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.