Россия и Украина договорились о взаимной передаче посылок для военнопленных

Россия и Украина договорились о взаимной передаче гуманитарных посылок для военнопленных. Как сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с РИА «Новости», соответствующая договорённость была достигнута с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

Источник: Life.ru

В настоящее время уже начат процесс подготовки отправлений. Москалькова уточнила, что российская сторона собирает посылки, в которые будут вложены письма от родственников российских военнослужащих, находящихся в плену. Аналогичный процесс, согласно достигнутым договорённостям, будет организован и для украинских военнопленных.

Ранее украинский военнослужащий выразил благодарность российским военным за спасение его жизни и гуманное обращение в плену. Он подчеркнул, что российские солдаты проявили гуманизм, оказав ему необходимую медицинскую помощь.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

