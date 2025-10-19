Бывший глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. при СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что Австрия и Швейцария фактически утратили статус нейтральных государств. По её словам, эти страны больше не придерживаются традиционной политики невмешательства, которая долгие годы считалась основой их внешней политики.
Комментируя выбор Венгрии в качестве возможной площадки для переговоров между Россией и США, Кнайсль отметила, что Будапешт сохранил независимую позицию, в отличие от соседних государств, которые перестали вести себя как нейтральные посредники.
Она подчеркнула, что отказ Австрии от нейтралитета стал очевиден после того, как республика допустила транзит вооружений НАТО, предназначенных для украинской армии. Ранее, по её словам, подобные действия были бы невозможны для страны, официально придерживавшейся нейтрального статуса.
Ранее Кнайсль заявила, что Европейский союз превратился из экономической организации в полноценный военный союз, который провозгласил своей целью военное поражение России.