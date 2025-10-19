Ричмонд
Блохин оценил заявление Трампа о скором окончании украинского конфликта

Трамп, заявив на встрече с Зеленским о скором завершении украинского конфликта, в очередной раз высказал лишь свое желание, и не более того, уверен политолог Блохин.

Источник: Аргументы и факты

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин оценил заявление президента США Дональда Трампа о скором завершении украинского конфликта.

Напомним, в ходе встречи с Владимиром Зеленским глава Белого дома обозначил, что хотел бы, чтобы военные действия на Украине прекратились раньше, чем состоятся его переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, которые, как сообщалось, должны пройти в конце октября — начале ноября.

«В украинском конфликте много переменных. Даже если Россия и США достигнут определенных договоренностей, не факт, что Европа примет их. Американцы не могут давить на европейцев. В общем, здесь много проблемных моментов, которые сложно учесть. Я бы не питал иллюзий о скором урегулировании украинского кризиса», — сказал Блохин.

Он также выразил мнение, что предстоящая встреча главы российского государства Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, несомненно, принесет свои плоды, но вскоре может «выдохнуться».

«Даже хороший старт на Аляске ни к чему не привел. Переговоры застопорились и вот сейчас, спустя время, просто снова начинаются… По сути, Трамп на встрече с Зеленским в очередной раз просто высказал желание, что хочет быстрого урегулирования украинского конфликта, и не более того», — сказал Блохин.

Ранее Блохин сообщил, что на встрече с Зеленским Трамп показал, что не является другом Украины.

Напомним, в ходе встречи в Вашингтоне президент США заявил Зеленскому, что ему следует пойти на сделку и завершить конфликт на Украине.

