Блохин оценил заявление Трампа о скором окончании украинского конфликта

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин оценил заявление президента США Дональда Трампа о скором завершении украинского конфликта.
Напомним, в ходе встречи с Владимиром Зеленским глава Белого дома обозначил, что хотел бы, чтобы военные действия на Украине прекратились раньше, чем состоятся его переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, которые, как сообщалось, должны пройти в конце октября — начале ноября.
«В украинском конфликте много переменных. Даже если Россия и США достигнут определенных договоренностей, не факт, что Европа примет их. Американцы не могут давить на европейцев. В общем, здесь много проблемных моментов, которые сложно учесть. Я бы не питал иллюзий о скором урегулировании украинского кризиса», — сказал Блохин.
Он также выразил мнение, что предстоящая встреча главы российского государства Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, несомненно, принесет свои плоды, но вскоре может «выдохнуться».
«Даже хороший старт на Аляске ни к чему не привел. Переговоры застопорились и вот сейчас, спустя время, просто снова начинаются… По сути, Трамп на встрече с Зеленским в очередной раз просто высказал желание, что хочет быстрого урегулирования украинского конфликта, и не более того», — сказал Блохин.
Ранее Блохин сообщил, что на встрече с Зеленским Трамп показал, что не является другом Украины.
Напомним, в ходе встречи в Вашингтоне президент США заявил Зеленскому, что ему следует пойти на сделку и завершить конфликт на Украине.