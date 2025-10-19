Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шварценеггер предложил принять акт о сохранении демократии в США

Экс-губернатор Калифорнии считает, что в США следует ввести идентификационную карту избирателя.

Источник: Аргументы и факты

Киноактёр и экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер выдвинул идею принять в США акт «о сохранении демократии». Об этом он заявил в телепрограмме «В настоящее время с Биллом Маром».

«Метод, который я предлагаю для сохранения демократии, — это внести предложение, такое как, к примеру, “акт о сохранении демократии”», — сказал актёр.

Шварценеггер уточнил, что в рамках этого документа необходимо сделать выходным день голосования. Кроме того, по мнению экс-губернатора, должна быть создана «честная» комиссия по избирательным округам.

Также следует ввести идентификационную карту избирателя. Он добавил, что все указанные инициативы уже действуют в Европе.

Напомним, в конце сентября американский правозащитник Мартин Лютер Кинг III, который является старшим сыном лидера движения за гражданские права темнокожих Мартина Лютера Кинга-младшего, заявил, что общество в США страдает от усиливающихся противоречий между республиканцами и демократами. По словам активиста, оно стоит перед выбором между политикой и сохранением единства.

Узнать больше по теме
Демократы в США в 2025 году: политические идеи «синих ослов» и их отношение к России
Демократическая партия — одна из главных политических сил в стране. В этом тексте мы расскажем, что представляют собой демократы в США в 2025 году, каких ценностей они придерживаются и как относятся к России.
Читать дальше