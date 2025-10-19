Шварценеггер предложил принять акт о сохранении демократии в США

Киноактёр и экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер выдвинул идею принять в США акт «о сохранении демократии». Об этом он заявил в телепрограмме «В настоящее время с Биллом Маром».
«Метод, который я предлагаю для сохранения демократии, — это внести предложение, такое как, к примеру, “акт о сохранении демократии”», — сказал актёр.
Шварценеггер уточнил, что в рамках этого документа необходимо сделать выходным день голосования. Кроме того, по мнению экс-губернатора, должна быть создана «честная» комиссия по избирательным округам.
Также следует ввести идентификационную карту избирателя. Он добавил, что все указанные инициативы уже действуют в Европе.
Напомним, в конце сентября американский правозащитник Мартин Лютер Кинг III, который является старшим сыном лидера движения за гражданские права темнокожих Мартина Лютера Кинга-младшего, заявил, что общество в США страдает от усиливающихся противоречий между республиканцами и демократами. По словам активиста, оно стоит перед выбором между политикой и сохранением единства.