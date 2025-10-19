Малинен: Стубб унижал финских чиновников и заставлял покупать ему спагетти

«То, что рассказал профессор Томас Малинин, меня совершенно не удивляет. С 2004 по 2012 год я был в президентском пуле президента Тарьи Халонен, и в 2009 году Александр Стубб был министром иностранных дел. Это человек с непомерными амбициями. Он мстительный и всегда запоминает, если его кто-то обидит. Когда он стал президентом, это только усугубилось», — рассказал Хейсканен в комментарии aif.ru.