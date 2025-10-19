Президент Финляндии Александр Стубб унижал достоинство чиновников, в частности, заставляя высокопоставленного сотрудника Министерства финансов страны покупать спагетти посреди ночи, рассказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Финский журналист Кости Хейсканен в разговоре с aif.ru подтвердил репутацию Стубба в Финляндии как крайне авторитарного начальника.
Ранее Малинен раскрыл подробности из жизни президента Финляндии Александра Стубба. По его словам, несколько его коллег, работавших при Стуббе, разделяют общую позицию, связанную с его нарциссическими моделями поведения. Например, он отправил высокопоставленного чиновника Министерства финансов Финляндии купить спагетти посреди ночи, а затем, когда спагетти оказались не теми, отправил чиновника обратно в магазин.
Финский журналист Кости Хейсканен в разговоре с aif.ru подтвердил репутацию Стубба как крайне авторитарного начальника.
«То, что рассказал профессор Томас Малинин, меня совершенно не удивляет. С 2004 по 2012 год я был в президентском пуле президента Тарьи Халонен, и в 2009 году Александр Стубб был министром иностранных дел. Это человек с непомерными амбициями. Он мстительный и всегда запоминает, если его кто-то обидит. Когда он стал президентом, это только усугубилось», — рассказал Хейсканен в комментарии aif.ru.
Хейсканен также напомнил о загадочном самоубийстве сотрудника резиденции президента Финляндии.
В ноябре 2024 года один из охранников президента Финляндии совершил самоубийство в его официальной временной резиденции в районе Мануккиниеми (Хельсинки). Он был на дежурстве и был найден мёртвым в подвале здания.