Унижение у трапа и провал в Белом доме: Зеленский улетел из США ни с чем

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон, который должен был стать дипломатическим триумфом, обернулся чередой унизительных эпизодов — от холодной встречи в аэропорту до разочарований в Овальном кабинете. Эксперты разобрали, как язык жестов и мимики украинского политика выдал его подавленное состояние, а Дональд Трамп дал четко понять: время пустых обещаний закончилось.
Холодный прием: «детская обида» у трапа самолета.
Еще до начала официальных переговоров Зеленский столкнулся с демонстративно холодным приемом. В аэропорту его встречали лишь глава его же офиса Андрей Ермак и малоизвестная представительница администрации США, что резко контрастирует с протоколом встреч глав государств. Отсутствие высокопоставленных американских чиновников сразу задало тон всему визиту.
Профайлер и эксперт по языку жестов Илья Анищенко, проанализировав кадры прибытия, обратил внимание на резкую смену эмоций на лице Зеленского.
«На видео хорошо видно смену настроения. Я называю это “детской обидой”: брови сдвинуты и слегка опущены, уголки губ тоже опущены, и нижняя губа немного напряжена», — объяснил эксперт.
По его словам, так проявляется контролируемый гнев и печаль, которые вместе дают обиду. Анищенко сравнил реакцию Зеленского с эмоциями артиста, на представление которого никто не пришел: «никому он не нужен, и вот у него подобный гнев плюс печаль дают такую вот обиду».
Политолог Владимир Скачко в разговоре с aif.ru заявил, что пренебрежительное отношение к Зеленскому в США является системным.
«К Зеленскому относятся как к королеве попрошаек. У него даже кличка такая: “королева попрошаек”. Не король, а королева. К нему относятся в высшей степени издевательски и наплевательски», — отметил Скачко.
Он добавил, что Зеленский был вызван в США не для равноправных переговоров, а для получения инструкций, поэтому никто не стал «изображать какие-то даже протокольные церемонии».
Подавленность и обреченность: язык тела Зеленского в Белом доме.
Напряжение не спало и во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме. По наблюдениям профайлера Ильи Анищенко, Зеленский не смог скрыть свое подавленное состояние и разочарование.
«На видео, где Трамп на пороге Белого дома встречает Зеленского, украинский политик сначала улыбается дежурно, но потом, когда встает рядом, чувствует себя абсолютно некомфортно, очень подавлено, есть ощущение обреченности. Об этом говорят опущенные вдоль тела руки, опущенные плечи, поджатые улыбки», — обратил внимание эксперт.
Особенно красноречивыми были кадры из переговорного зала. Анищенко отметил, как Зеленский, по сути, пытался спрятаться.
«Зеленский съежился, руки под стол сложил, то есть, хочет спрятаться под стол. Это тоже реакция депрессивно-печального человека в депрессии, в стрессе, когда вот он вот так вот прячется и старается занимать меньше пространства. Уверенный человек руки на стол бы положил и не стал бы сжиматься в такую эмбриональную позу».
В то время как Зеленский демонстрировал отчаяние, Трамп, по словам эксперта, проявлял «строгую уверенность и силу».
«У Трампа очевидна строгая уверенность и проявление силы во время встречи с Зеленским. Есть немного раздражения, что это так долго продолжается», — рассказал Анищенко.
Символичный аксессуар: галстук в цветах российского флага.
Напряженную атмосферу встречи усугубила деталь гардероба министра обороны США Пита Хегсета. Глава Пентагона появился на встрече с Зеленским в галстуке, цветовая гамма которого — белый, синий и красный — в своем расположении практически совпала с российским государственным флагом.
Хотя педагог-консультант по этикету Татьяна Николаева заявила, что строгого регламента по выбору галстука нет и этот аксессуар не несет какой-либо символики, другие эксперты усмотрели в этом скрытый месседж.
Президент Национальной ассоциации экспертов деловой этики, этикета и протокола Альбина Холгова предположила, что это мог быть осознанный выбор.
«В этой ситуации трудно не подумать, что это не было намеренным выбором… Возможно, таким образом Соединенные Штаты Америки продемонстрировали: “да, мы сейчас встречаемся с вами, но ту сторону мы тоже поддерживаем и тоже считаемся с их позицией”», — поделилась мнением эксперт.
Главный удар: отказ от «Томагавков» и призыв «остановить убийства».
Кульминацией визита стал отказ Дональда Трампа удовлетворить ключевой запрос Киева — поставки крылатых ракет «Томагавк» большой дальности. Вместо долгожданного оружия Зеленский услышал призыв прекратить боевые действия.
Политолог Константин Блохин напрямую связывает это решение с телефонным разговором Трампа с Владимиром Путиным, который состоялся накануне визита Зеленского.
«Возможно, Трамп поменял решение по “Томагавкам” после телефонного разговора с Путиным. Потому что до этого момента практически все западные аналитики заявляли о стопроцентной уверенности, что поставки ракет Киеву осуществлены будут», — сказал Блохин.
Кремль последовательно предупреждал, что поставки «Томагавков» будут иметь серьезные последствия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что такие ракеты «не станут панацеей для украинской армии и не изменят ситуацию на фронте», но их передача может «плохо кончиться» для всех. А в ходе разговора с Трампом Владимир Путин прямо указал, что «“Томагавки” не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут серьезный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона».
Насмешки над стилем и итоги провала.
Давление на Зеленского оказывалось даже на уровне шуток о его внешнем виде. Дональд Трамп, уже не в первый раз, обратил внимание на его одежду.
«Я считаю, что ты выглядишь прекрасно в этом пиджаке. Он действительно очень стильный. Мне нравится. Надеюсь, люди это заметят», — сказал американский президент.
Политолог Константин Блохин расценил это как традиционный метод администрации США «посмеяться над главой киевского режима».
Итог визита был подведен жестко.
«Трамп показал, что он не друг Украины, что он жестко отстаивает интересы США и что рассматривать его в качестве дойной коровы, как раньше, нельзя. Мечта Зеленского сделать Украину вторым Израилем, куда деньги Запада текут рекой, не осуществится», — констатировал Блохин.
Провальная поездка Зеленского в Вашингтон совпала по времени с новой важной инициативой: Трамп и Путин договорились о скорой встрече в Будапеште для обсуждения окончания войны. На этом фоне унизительный прием Зеленского в США выглядит еще более символичным и знаковым.