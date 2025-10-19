Ричмонд
Блохин: отказом Киеву в «Томагавках» Трамп показал настрой на диалог с РФ

Для Зеленского результаты переговоров с Трампом стали главным разочарованием, а России показали перспективу диалога с США, сказал политолог Блохин.

Источник: Аргументы и факты

Встреча американского президента Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского продемонстрировала перспективу налаживания дальнейшего диалога США и России, сказал aif.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Для Зеленского результаты переговоров стали главным разочарованием, а России показали перспективу диалога с США, потому что Трамп отказался поставлять Киеву Tomahawk. А если бы он принял иное решение, тогда возник бы новый виток эскалации, и предстоящая встреча с Владимиром Путиным в Будапеште проходила бы на довольно-таки неприятной основе», — уверен Блохин.

Политолог отметил, что Трамп сейчас пытается занять позицию над схваткой, быть модератором процесса в украинском конфликте.

«Поставки же Tomahawk перечеркивают эти устремления, в этом случае американский президент занял бы позицию одной стороны», — подытожил Блохин.

Ранее Константин Блохин сообщил, что на встрече с Зеленским Трамп показал, что не является другом Украины.

Напомним, в ходе встречи в Вашингтоне президент США заявил Зеленскому, что ему следует пойти на сделку и завершить конфликт на Украине.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше