Блохин: отказом Киеву в «Томагавках» Трамп показал настрой на диалог с РФ

Встреча американского президента Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского продемонстрировала перспективу налаживания дальнейшего диалога США и России, сказал aif.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.
«Для Зеленского результаты переговоров стали главным разочарованием, а России показали перспективу диалога с США, потому что Трамп отказался поставлять Киеву Tomahawk. А если бы он принял иное решение, тогда возник бы новый виток эскалации, и предстоящая встреча с Владимиром Путиным в Будапеште проходила бы на довольно-таки неприятной основе», — уверен Блохин.
Политолог отметил, что Трамп сейчас пытается занять позицию над схваткой, быть модератором процесса в украинском конфликте.
«Поставки же Tomahawk перечеркивают эти устремления, в этом случае американский президент занял бы позицию одной стороны», — подытожил Блохин.
Ранее Константин Блохин сообщил, что на встрече с Зеленским Трамп показал, что не является другом Украины.
Напомним, в ходе встречи в Вашингтоне президент США заявил Зеленскому, что ему следует пойти на сделку и завершить конфликт на Украине.