Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ульянов: НАТО показывает желание продолжать конфликт до последнего украинца

Постпред РФ отметил, что НАТО и ЕС три года демонстрировали поддержку продолжения боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз и Североатлантический альянс показали желание продолжать конфликт «до последнего украинца», заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Похоже, что за последние три года страны НАТО и ЕС продемонстрировали свою поддержку продолжения военных действий на Украине до тех пор, пока не останется последний украинец», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, в начале марта депутат Госдумы от Крыма и генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что военная помощь Западной Европы киевскому режиму способствует продолжению конфликта до полного исчерпания человеческих ресурсов Украины. Парламентарий констатировал, что европейские страны не заинтересованы в мире.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше