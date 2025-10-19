Евросоюз и Североатлантический альянс показали желание продолжать конфликт «до последнего украинца», заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Напомним, в начале марта депутат Госдумы от Крыма и генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что военная помощь Западной Европы киевскому режиму способствует продолжению конфликта до полного исчерпания человеческих ресурсов Украины. Парламентарий констатировал, что европейские страны не заинтересованы в мире.
