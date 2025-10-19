Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине признали неэффективность встречи Зеленского с Трампом: жители забили тревогу

Издание AP узнало о разочаровании украинцев встречей Зеленского и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский не получил ожидаемого от встречи с американским лидером Дональдом Трампом результата. Вашингтон не пошел на сделку с Киевом по дальнобойным ракетам Tomahawk. Многие жители Украины разочарованы результатом переговоров, пишет Associated Press.

Как стало известно изданию, граждане рассчитывали на поставки американских крылатых ракет. Итог никого не удивил, но встревожил, сообщается в материале. План с передачей Киеву вооружения выглядит как «политическая игра», сказано в статье.

«Украина не получит эти ракеты», — признал один из украинских военных.

В ходе встречи Дональд Трамп объявил, что поставки Tomahawk приведут к эскалации конфликта, чего не желают Соединенные Штаты. Обсудить новые санкции против России у Зеленского тоже не получилось, диалог до этого не дошел.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше