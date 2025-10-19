Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский не получил ожидаемого от встречи с американским лидером Дональдом Трампом результата. Вашингтон не пошел на сделку с Киевом по дальнобойным ракетам Tomahawk. Многие жители Украины разочарованы результатом переговоров, пишет Associated Press.
Как стало известно изданию, граждане рассчитывали на поставки американских крылатых ракет. Итог никого не удивил, но встревожил, сообщается в материале. План с передачей Киеву вооружения выглядит как «политическая игра», сказано в статье.
«Украина не получит эти ракеты», — признал один из украинских военных.
В ходе встречи Дональд Трамп объявил, что поставки Tomahawk приведут к эскалации конфликта, чего не желают Соединенные Штаты. Обсудить новые санкции против России у Зеленского тоже не получилось, диалог до этого не дошел.