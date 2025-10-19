Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Швейцария и Австрия де-факто утратили свой нейтральный статус.
В комментарии РИА Новости экс-министр пояснила, что это связано с разрешением транзита натовского оружия через территорию Австрии для нужд Вооруженных сил Украины, что ранее не допускалось в рамках нейтралитета страны.
Кнайсль также отметила выбор Венгрии в качестве площадки для предстоящего саммита России и США, подчеркнув значимость этого решения на фоне утраты нейтрального статуса другими европейскими государствами.
Ранее сообщалось, что Киев недополучил до 2 млрд долларов на закупку американского оружия.
