Швейцария и Австрия фактически отказались от нейтралитета, заявила Кнайсль

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Швейцария и Австрия де-факто утратили свой нейтральный статус.

В комментарии РИА Новости экс-министр пояснила, что это связано с разрешением транзита натовского оружия через территорию Австрии для нужд Вооруженных сил Украины, что ранее не допускалось в рамках нейтралитета страны.

Кнайсль также отметила выбор Венгрии в качестве площадки для предстоящего саммита России и США, подчеркнув значимость этого решения на фоне утраты нейтрального статуса другими европейскими государствами.

Ранее сообщалось, что Киев недополучил до 2 млрд долларов на закупку американского оружия.

