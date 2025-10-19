Ричмонд
В Колумбии неожиданно потребовали разъяснений от США из-за атаки на лодку

Президент Колумбии Густаво Петро обратился к Соединённым Штатам Америки с требованием предоставить официальные разъяснения по поводу недавнего удара американских военных по лодке у побережья страны.

Президент Колумбии Густаво Петро обратился к Соединённым Штатам Америки с требованием предоставить официальные разъяснения по поводу недавнего удара американских военных по лодке у побережья страны. Об этом лидер Колумбии сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Твиттер).

Петро заявил, что атака была совершена на колумбийское судно, у которого из-за поломки двигателя катер дрейфовал в прибрежных водах. На борту, по его словам, находился опытный рыбак Алехандро Каранса.

Президент подчеркнул, что США нарушили суверенитет Колумбии, совершив убийство в её территориальных водах. По словам главы государства, рыбак не имел никакого отношения к наркотрафику, а причиной остановки катера стала техническая неисправность.

Ранее президент США Дональд Трамп в социальных сетях сообщил об уничтожении американскими военными крупной подлодки с запрещённым грузом, двигавшейся в сторону Соединённых Штатов. Трамп уточнил, что на борту находились четверо, причастных к наркобизнесу, двое из которых погибли в результате операции. Оставшихся собираются депортировать для проведения задержания и последующего судебного разбирательства.

Читайте также: В США обратили внимание на неожиданную жесткость Трампа на встрече с Зеленским.

