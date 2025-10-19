В Колумбии неожиданно потребовали разъяснений от США из-за атаки на лодку

Ранее президент США Дональд Трамп в социальных сетях сообщил об уничтожении американскими военными крупной подлодки с запрещённым грузом, двигавшейся в сторону Соединённых Штатов. Трамп уточнил, что на борту находились четверо, причастных к наркобизнесу, двое из которых погибли в результате операции. Оставшихся собираются депортировать для проведения задержания и последующего судебного разбирательства.