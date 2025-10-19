Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист высмеял Зеленского за критику тоннеля на Аляску

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X прокомментировал негативную реакцию Владимира Зеленского на проект строительства тоннеля между Россией и Аляской, который обсуждался во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X прокомментировал негативную реакцию Владимира Зеленского на проект строительства тоннеля между Россией и Аляской, который обсуждался во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Журналист иронично отметил, что неприятие Зеленским каких-либо проектов и идей не является показателем их качества.

Боуз напомнил, что глава киевского режима также отрицательно относится к миру, выборам, аудитам, политической оппозиции и свободе вероисповедания, однако это не делает перечисленное плохим.

«Зеленскому не нравится идея тоннеля из России на Аляску. Также Зеленский не любит мир, выборы, аудиты, политическую оппозицию или свободу вероисповедания. Но это не делает их плохими идеями», — написал журналист.

Ранее сообщалось, что Киев недополучил до 2 млрд долларов на закупку американского оружия.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше