Журналист высмеял Зеленского за критику тоннеля на Аляску

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X прокомментировал негативную реакцию Владимира Зеленского на проект строительства тоннеля между Россией и Аляской, который обсуждался во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Журналист иронично отметил, что неприятие Зеленским каких-либо проектов и идей не является показателем их качества.
Боуз напомнил, что глава киевского режима также отрицательно относится к миру, выборам, аудитам, политической оппозиции и свободе вероисповедания, однако это не делает перечисленное плохим.
«Зеленскому не нравится идея тоннеля из России на Аляску. Также Зеленский не любит мир, выборы, аудиты, политическую оппозицию или свободу вероисповедания. Но это не делает их плохими идеями», — написал журналист.
Ранее сообщалось, что Киев недополучил до 2 млрд долларов на закупку американского оружия.
