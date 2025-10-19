В стильном костюме, но без «Томагавков»: с чем Зеленский уехал от Трампа

Президент США Дональд Трамп накануне провел встречу с Владимиром Зеленским. Как отметил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, для главы киевского режима визит в Вашингтон стал полным разочарованием. Он ехал за ракетами Tomahawk, а вернулся на Банковую лишь с напутствием поскорее завершить конфликт на невыгодных для Украины условиях. Американский лидер дал четко понять, что намерен налаживать диалог с РФ, и не забыл при этом похвалить украинского коллегу за стильный костюм.
Трамп дал понять, что он не друг Украины.
Трамп в ходе встречи с Зеленским четко дал понять, что не является другом Украины, отметил Блохин.
«Трамп показал, что он не друг Украины, что отстаивает интересы США и что рассматривать его в качестве дойной коровы, как раньше, нельзя. Мечта Зеленского сделать Украину вторым Израилем, куда деньги Запада текут рекой, не осуществится», — сказал эксперт.
Блохин добавил, что характер беседы в ходе встречи Трампа и Зеленского был жесткий.
«Того панибратства, которое все видели в ходе известных переговоров в Овальном кабинете, я не увидел. Разговор прошел в официальной манере, но был жесткий», — отметил политолог.
Трамп показал, что хочет с РФ вести диалог
Блохин также заявил, что Трамп в ходе встречи с Зеленским продемонстрировал желание налаживать дальнейший диалог с Москвой.
«Для Зеленского результаты переговоров стали главным разочарованием, а России показали перспективу диалога с США, потому что Трамп отказался поставлять Киеву Tomahawk. А если бы он принял иное решение, тогда возник бы новый виток эскалации, и предстоящая встреча с Владимиром Путиным в Будапеште проходила бы на довольно-таки неприятной основе», — уверен Блохин.
Политолог отметил, что Трамп сейчас пытается занять позицию над схваткой, быть модератором процесса в украинском конфликте.
«Поставки же Tomahawk перечеркивают эти устремления, в этом случае американский президент занял бы позицию одной стороны», — сказал эксперт.
Трамп отказался поставлять Tomahawk после разговора с Путиным.
Решение не поставлять Украине ракеты Tomahawk президент США мог принять после телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным, считает Блохин.
«Возможно, Трамп поменял решение по Tomahawk после телефонного разговора с президентом РФ. Потому что до этого момента практически все западные аналитики заявляли о стопроцентной уверенности, что поставки ракет Киеву осуществлены будут», — сказал Блохин.
Политолог констатировал, что риторика экспертов, как, собственно, и самого президента США, изменилась как раз после его беседы с российским лидером.
«Вероятно, наш президент в разговоре с Трампом на что-то ему указал», — отметил Блохин.
При этом политолог не исключил, что в будущем президент США вновь поменяет свою позицию по Tomahawk.
«При Байдене в свое время начали поставлять Украине Abrams. Трамп заявлял, что в свой первый президентский срок дал Киеву сотни противотанковых ракетных комплексов Javelin. Поэтому ситуация, конечно, может поменяться», — сказал эксперт.
Трамп хочет быстрого завершения конфликта.
Блохин также оценил заявление Трампа о скором завершении украинского конфликта.
В ходе встречи с Владимиром Зеленским глава Белого дома обозначил, что хотел бы, чтобы военные действия на Украине прекратились раньше, чем состоятся его переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, которые, как сообщалось, должны пройти в конце октября — начале ноября.
«В украинском конфликте много переменных. Даже если Россия и США достигнут определенных договоренностей, не факт, что Европа примет их. Американцы не могут давить на европейцев. В общем, здесь много проблемных моментов, которые сложно учесть. Я бы не питал иллюзий о скором урегулировании украинского кризиса», — сказал Блохин.
Он также выразил мнение, что предстоящая встреча главы российского государства Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, несомненно, принесет свои плоды, но вскоре может «выдохнуться».
«Даже хороший старт на Аляске ни к чему не привел. Переговоры застопорились и вот сейчас, спустя время, просто снова начинаются… По сути, Трамп на встрече с Зеленским в очередной раз просто высказал желание, что хочет быстрого урегулирования украинского конфликта, и не более того», — считает политолог.
Трамп посмеялся над костюмом Зеленского.
В ходе встречи с Зеленским президент США не упустил возможности вновь в завуалированной форме посмеяться над его костюмом, обратил внимание Блохин.
«Трамп в очередной раз обратил внимание на пиджак Зеленского, сказал, что он стильный. Это уже как бы традиционный метод со стороны американского лидера и его администрации посмеяться над гостем из Киева», — отметил эксперт.
Трамп сказал буквально следующее Зеленскому: «Я считаю, что ты выглядишь прекрасно в этом пиджаке. Он действительно очень стильный. Мне нравится. Надеюсь, люди это заметят».
Костюм главы киевского режима привлек внимание и американских журналистов, один из них, задавая вопрос Зеленскому, сказал, что тот выглядит прекрасно в своем привычном одеянии.
«Тот же костюм, потому что тот же президент. Все очень просто. У следующего президента будет другой костюм», — ответил на это Зеленский.
На встрече с Трампом Зеленский был одет в чёрную куртку, напоминающую пиджак, и тёмные брюки — такой же образ он уже выбирал для выступления в ООН и визитов в Европу. Постоянство его стиля журналисты сравнили с рабочей униформой, отметив, что одежда выглядит скорее как практичная спецодежда, чем как официальный костюм для дипломатических встреч.