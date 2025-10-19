Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шварценеггер предложил неожиданный план по укреплению демократии в США

Арнольд Шварценеггер, ранее возглавлявший Калифорнию и получивший мировую известность в Голливуде, предложил ряд шагов для укрепления демократии в Соединённых Штатах.

Арнольд Шварценеггер, ранее возглавлявший Калифорнию и получивший мировую известность в Голливуде, предложил ряд шагов для укрепления демократии в Соединённых Штатах. Об этом актёр сообщил 18 октября в популярном вечернем шоу «В настоящее время с Биллом Маром» на платформе YouTube.

Шварценеггер подчеркнул, что эффективным методом поддержки демократии мог бы стать специальный закон, предусматривающий, например, объявление дня выборов официальным выходным. Он отметил, что это всего лишь идея, однако подобная инициатива, по мнению актёра, помогла бы повысить явку на выборах и способствовала бы гражданской активности.

Также Арнольд выступил за учреждение независимой комиссии по вопросам определения границ избирательных округов и за введение обязательной карты избирателя. Как отметил бывший губернатор, такие меры уже доказали свою эффективность в ряде европейских стран.

Ранее Шварценеггер открыто выступал против изменения границ избирательных округов накануне промежуточных выборов в конгресс в Калифорнии и Техасе.

Читайте также: В Колумбии неожиданно потребовали разъяснений от США из-за атаки на лодку.

Узнать больше по теме
Демократы в США в 2025 году: политические идеи «синих ослов» и их отношение к России
Демократическая партия — одна из главных политических сил в стране. В этом тексте мы расскажем, что представляют собой демократы в США в 2025 году, каких ценностей они придерживаются и как относятся к России.
Читать дальше