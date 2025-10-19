Шварценеггер предложил неожиданный план по укреплению демократии в США

Арнольд Шварценеггер, ранее возглавлявший Калифорнию и получивший мировую известность в Голливуде, предложил ряд шагов для укрепления демократии в Соединённых Штатах. Об этом актёр сообщил 18 октября в популярном вечернем шоу «В настоящее время с Биллом Маром» на платформе YouTube.
Шварценеггер подчеркнул, что эффективным методом поддержки демократии мог бы стать специальный закон, предусматривающий, например, объявление дня выборов официальным выходным. Он отметил, что это всего лишь идея, однако подобная инициатива, по мнению актёра, помогла бы повысить явку на выборах и способствовала бы гражданской активности.
Также Арнольд выступил за учреждение независимой комиссии по вопросам определения границ избирательных округов и за введение обязательной карты избирателя. Как отметил бывший губернатор, такие меры уже доказали свою эффективность в ряде европейских стран.
Ранее Шварценеггер открыто выступал против изменения границ избирательных округов накануне промежуточных выборов в конгресс в Калифорнии и Техасе.
