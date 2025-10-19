На Западе указали на резкое изменение тона Мерца после визита Зеленского в США

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко изменил риторику по вопросу украинского конфликта на фоне визита Владимира Зеленского в США и его переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. На это обратил внимание аналитик Центра фундаментальных прав из Венгрии Золтан Кошкович на своей странице в соцсети X (бывший Твиттер).
Мерц по итогам встречи Зеленского с Трампом опубликовал пост, в котором заявил о необходимости мирного плана для Украины. По словам Кошковича, подобное высказывание отличается от прежних призывов о военной поддержке — в обращении канцлера теперь прозвучал акцент на поиске мира вместо обсуждения конкретных вооружений. Аналитик подчеркнул, что в этот раз не звучало слов о поставках ракет или систем ПВО, а речь шла именно о мирной перспективе, с чем он смог бы согласиться.
Ранее сам Мерц сообщал, что Зеленский остался недоволен результатами переговоров с Дональдом Трампом. Канцлер подробно обсудил ситуацию с главой Украины в телефонном разговоре после его визита в Белый дом.
В киевских кругах также указывали, что Зеленский избегает открытых разногласий с американским президентом, поэтому занимает двойственную позицию по некоторым аспектам урегулирования ситуации.
