Нетаньяху будет баллотироваться на пост премьера Израиля в 2026 году

Нетаньяху впервые занял пост премьер-министра с 1996 по 1999 годы, затем вышел на второй срок с 2009 года. С декабря 2022 года он вновь занял пост премьер-министра. Он остаётся на этой должности дольше всех в истории страны — более 15 лет.