Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал в своем блоге реакцию Владимира Зеленского на проект строительства тоннеля из России на Аляску.
Вопрос о данном проекте был задан главе киевского режима во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Боуз отметил, что негативное отношение Зеленского к различным инициативам не означает их несостоятельности. По словам журналиста, главе киевского режима также не импонируют мирные переговоры, выборы, аудиты, политическая оппозиция и свобода вероисповедания, однако это не делает данные концепции ошибочными.
Ранее главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым были озвучены перспективы реализации проекта межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с применением технологий The Boring Company.
Согласно оценкам, на осуществление проекта потребуется до 8 миллиардов долларов, а срок строительства составит менее восьми лет.
Дмитриев также сообщил, что РФПИ проанализировал существующие предложения, включая проект железнодорожного сообщения США — Канада — Россия — Китай, и окажет поддержку наиболее реализуемому из них.