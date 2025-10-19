Ричмонд
Журналист Боуз высмеял ответ Зеленского на вопрос о тоннеле из РФ на Аляску

Боуз отметил, что негативное отношение Зеленского к различным инициативам не означает их несостоятельности.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал в своем блоге реакцию Владимира Зеленского на проект строительства тоннеля из России на Аляску.

Вопрос о данном проекте был задан главе киевского режима во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Боуз отметил, что негативное отношение Зеленского к различным инициативам не означает их несостоятельности. По словам журналиста, главе киевского режима также не импонируют мирные переговоры, выборы, аудиты, политическая оппозиция и свобода вероисповедания, однако это не делает данные концепции ошибочными.

Ранее главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым были озвучены перспективы реализации проекта межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с применением технологий The Boring Company.

Согласно оценкам, на осуществление проекта потребуется до 8 миллиардов долларов, а срок строительства составит менее восьми лет.

Дмитриев также сообщил, что РФПИ проанализировал существующие предложения, включая проект железнодорожного сообщения США — Канада — Россия — Китай, и окажет поддержку наиболее реализуемому из них.

