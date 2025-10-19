Стало известно об утечке секретных документов польской армии со свалки

Бывший командующий Еврокорпуса Ярослав Громадзиньский отметил, что подобная утечка по масштабу сопоставима с ядерным взрывом: даже на первый взгляд незначительные бумаги могут содержать сверхважные сведения. Он подчеркнул, что произошедшее с секретными документами отражает общее положение дел в вооружённых силах Польши.