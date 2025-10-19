Ричмонд
Стало известно об утечке секретных документов польской армии со свалки

На одной из польских свалок были обнаружены сотни страниц военных документов с грифами «для служебного пользования» и «секретно», сообщает Onet.

На одной из польских свалок были обнаружены сотни страниц военных документов с грифами «для служебного пользования» и «секретно», сообщает Onet.pl. Среди найденных материалов оказались схемы расположения военных складов, эвакуационные планы, технические инструкции по хранению взрывчатых веществ, а также досье на военнослужащих.

По данным портала, документы выпали из одного из пластиковых пакетов на складе. В ряде пакетов находились уже измельчённые бумаги, однако значительная часть была оставлена в первоначальном, неразрезанном виде.

Представители базы данных логистики, ответственные за охрану склада, прокомментировали ситуацию, заявив, что обнаруженные материалы представляют собой копии, изготовленные с нарушениями. По их словам, оригиналы всех упомянутых документов уже либо уничтожены, либо хранятся согласно установленным требованиям.

Бывший командующий Еврокорпуса Ярослав Громадзиньский отметил, что подобная утечка по масштабу сопоставима с ядерным взрывом: даже на первый взгляд незначительные бумаги могут содержать сверхважные сведения. Он подчеркнул, что произошедшее с секретными документами отражает общее положение дел в вооружённых силах Польши.

