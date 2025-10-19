Ричмонд
Президент Колумбии Петро обвинил США в нарушении суверенитета страны

Колумбийский лидер сообщил, что власти страны ожидают официальных объяснений от правительства США.

Источник: Аргументы и факты

Глава Колумбии Густаво Петро заявил о нарушении Соединенными Штатами суверенитета южноамериканской страны. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X*.

По словам президента, инцидент произошел 16 сентября, когда американские власти атаковали колумбийское рыболовецкое судно в территориальных водах страны. Петро уточнил, что катер в момент нападения находился с поднятым мотором, что свидетельствовало о его неисправности, а двигатель был выключен.

Петро охарактеризовал действия американских представителей как убийство, подчеркнув, что погибший рыбак Алехандро Каранса не имел отношения к наркоторговле и занимался законным промыслом.

Колумбийский лидер сообщил, что власти страны ожидают официальных объяснений от правительства США. Также он обратился в генеральную прокуратуру с требованием о защите семей погибших и рассмотрении возможности их участия в международных судебных разбирательствах.

Ранее Венесуэла призвала ООН расследовать атаки США в Карибском море.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

