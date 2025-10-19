Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Черниговом ликвидировали позицию РСЗО HIMARS и до взвода солдат ВСУ

Под комбинированный удар попали также автомобили сопровождения украинских военных.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидировали в районе села Владимировка Черниговской области Украины стартовую позицию реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства и до взвода личного состава ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал группировки войск «Север» ВС РФ «Северный Ветер».

Уточняется, что бойцы «Севера» нанесли комбинированный удар, которым также были поражены автомобили сопровождения украинских солдат.

Накануне сообщалось, что в Черниговской области прогремели взрывы, в результате которых оказался поврежден один из объектов энергетики. По региону прошли отключения электричества.