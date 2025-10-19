Отец-снайпер мужественно спас сына от смертельного дрона при штурме Курахово

Среди других случаев самоотверженности приводится история бойца с позывным Джаконда, который закрыл собой вражескую гранату, спасая восьмерых товарищей в окопе под Макаровкой в 2023 году, что тоже произошло на территории ДНР. Несмотря на тяжёлые ранения, военного удалось эвакуировать, и медики сумели спасти ему жизнь.