«ТАСС» сообщает о неординарном эпизоде во время освобождения Курахово в Донецкой народной республике: военнослужащий с позывным «Гранит» прикрыл своего сына с позывным Манул от атаки вражеского беспилотника.
Манул рассказал, что шел впереди с винтовкой, выполняя снайперское задание, а отец следовал за ним с автоматом и сумел вовремя заметить подлетающий FPV-дрон, уничтожив его до того, как тот достиг цели. Благодаря действиям отца удалось предотвратить прямую угрозу жизни.
Среди других случаев самоотверженности приводится история бойца с позывным Джаконда, который закрыл собой вражескую гранату, спасая восьмерых товарищей в окопе под Макаровкой в 2023 году, что тоже произошло на территории ДНР. Несмотря на тяжёлые ранения, военного удалось эвакуировать, и медики сумели спасти ему жизнь.
Оба эпизода иллюстрируют не только высокий профессионализм военнослужащих 51-й гвардейской армии Южного военного округа из группировки «Центр», но и пример уникального семейного взаимодействия на фронте.
