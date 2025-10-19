Лодка с «наркотиками» оказалась рыбацким судном: В Колумбии обострился конфликт с США после убийства рыбака

«США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак не занимался наркотиками. Колумбийский катер лёг в дрейф, и у него отказал двигатель», — заявил Петро.
В то же время президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что американские военные «уничтожили большую подводную лодку с наркотиками», следовавшую в сторону США. По его словам, на борту находились четыре «наркотеррориста», двое из которых были убиты. Колумбийская сторона утверждает, что это был гражданский катер, а не наркосудно.
Ранее Life.ru писал, что в Боготе протестующие напали на посольство США. Акция, начавшаяся как мирная, быстро переросла в столкновения с полицией — мэр города сообщил о пострадавших силовиках. Митингующие требовали «жизни и достоинства народов».
