Лодка с «наркотиками» оказалась рыбацким судном: В Колумбии обострился конфликт с США после убийства рыбака

В то же время президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что американские военные «уничтожили большую подводную лодку с наркотиками», следовавшую в сторону США. По его словам, на борту находились четыре «наркотеррориста», двое из которых были убиты. Колумбийская сторона утверждает, что это был гражданский катер, а не наркосудно.