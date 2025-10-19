Французы массово переводят деньги за рубеж из-за нестабильности в стране

Французские предприниматели и представители состоятельных семей активно переводят капиталы в Люксембург и Швейцарию на фоне политического кризиса во Франции. Как сообщает Financial Times, наблюдается рекордный отток активов, при этом большинство управляемых средств уже находятся за пределами страны.
Основатель парижской компании по управлению активами Scala Patrimoine Гийом Луккини подтвердил, что основная часть активов его клиентов, среди которых профессиональные спортсмены и предприниматели, больше не размещены во Франции.
Налоговый юрист Оливье Румелиана отметил, что денежные потоки в Люксембург были «безостановочными» во время прошлогодних выборов и продолжают усиливаться. По его словам, брокерам практически не требуется маркетинговая работа для привлечения клиентов, а «сумасшедшие» суммы капитала также уходят в Швейцарию.
Ранее сообщалось, что Швейцария и Австрия фактически отказались от нейтралитета.
