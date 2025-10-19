Французы массово переводят деньги за рубеж из-за нестабильности в стране

Налоговый юрист Оливье Румелиана отметил, что денежные потоки в Люксембург были «безостановочными» во время прошлогодних выборов и продолжают усиливаться. По его словам, брокерам практически не требуется маркетинговая работа для привлечения клиентов, а «сумасшедшие» суммы капитала также уходят в Швейцарию.