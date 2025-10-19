Ричмонд
Системы ПВО ночью уничтожили БПЛА над 12 регионами России

Системы противовоздушной обороны России за ночь с 23:00 18 октября до 7:00 19 октября перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, воздушные цели были нейтрализованы над территориями двенадцати регионов страны.

Наибольшее количество дронов сбито над Самарской областью (12 единиц) и Саратовской областью (11 единиц). По пять БПЛА уничтожено над Ростовской и Воронежской областями, три — над Республикой Крым, по два — над Брянской и Липецкой областями. По одному беспилотнику сбито над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Оренбуржье.

