Шварценеггер предложил план по спасению демократии в США

Голливудский актёр и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступил с комплексным предложением по реформированию избирательной системы США. Свои идеи, которые он объединил в «акт о сохранении демократии», Шварценеггер представил в популярном вечернем телешоу «В настоящее время с Биллом Маром».

Источник: Life.ru

Ключевым положением его инициативы стало предложение сделать день голосования на выборах официальным выходным днём. Как пояснил бывший губернатор, это позволит значительно увеличить явку избирателей и сделать процесс голосования более доступным для всех категорий граждан.

Кроме того, Шварценеггер настаивает на создании независимой комиссии по формированию избирательных округов, а также введении единой идентификационной карты избирателя. Особо подчёркивая, что все эти меры уже успешно реализованы в европейских странах, экс-губернатор выразил уверенность, что их внедрение в американскую практику поможет укрепить демократические институты.

Напомним, голливудский актёр на выборах президента США 2024 года поддержал кандидата от Демократической партии — Камалу Харрис. Он пояснил, что хотя ему не нравятся действия обеих партий, его решение было продиктовано обеспокоенностью за будущее страны.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Демократы в США в 2025 году: политические идеи «синих ослов» и их отношение к России
Демократическая партия — одна из главных политических сил в стране. В этом тексте мы расскажем, что представляют собой демократы в США в 2025 году, каких ценностей они придерживаются и как относятся к России.
Читать дальше