«Сильно собой доволен»: о чем говорят «рубленые» жесты Трампа после встречи с Зеленским

Состояние президента США Дональда Трампа во время его выступления перед журналистами после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским можно описать как самоуверенность, довольство собой и результатом беседы. Такую характеристику произошедшему дал профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.
«Трамп здесь очень уверен. Такие рубленые жесты, уверенные, четкие, конкретные. Мимика и артикуляция очень хорошие… Очень сильно собой доволен», — приводит ТАСС слова специалиста, который также отметил акцент американского лидера на каждом слове.
Тем временем глава киевского режима был весьма подавлен, о чем говорила вдавленная в плечи голова. Однако, как отметил Анищенко, перед журналистами Зеленский попытался взять себя в руки и говорить уверенно.
Накануне политолог Владимир Скачко рассказал, что американские политики дали главе киевского режима кличку «королеве попрошаек». По его словам, отсутствие значимых лиц из администрации президента США на встрече в Белом доме на встрече Зеленского в Белом доме показывает истинное отношение к нему.