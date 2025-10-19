«Сильно собой доволен»: о чем говорят «рубленые» жесты Трампа после встречи с Зеленским

Состояние президента США Дональда Трампа во время его выступления перед журналистами после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским можно описать как самоуверенность, довольство собой и результатом беседы. Такую характеристику произошедшему дал профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.