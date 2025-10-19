Трамп выложил ИИ-ролик, где с истребителя поливает грязью протестующих

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором он в образе короля с истребителя поливает участников протестов грязью.
В ролике Трамп с короной на голове летит на истребителе, с которого сбрасывает потоки грязи на протестующих.
Американский лидер в соцсети Truth Social также репостнул ИИ-видео, ранее опубликованное вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, в котором он также в короне, а демократы преклоняют перед ним колени.
Ранее сообщалось, что более 100 тысяч человек приняли участие в антиправительственных протестах в Нью-Йорке, получивших название No Kings («Нет королям»).
