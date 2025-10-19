Ричмонд
Трамп выложил ИИ-ролик, где с истребителя поливает грязью протестующих

Президент США также репостнул видео, ранее опубликованное вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором он в образе короля с истребителя поливает участников протестов грязью.

В ролике Трамп с короной на голове летит на истребителе, с которого сбрасывает потоки грязи на протестующих.

Американский лидер в соцсети Truth Social также репостнул ИИ-видео, ранее опубликованное вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, в котором он также в короне, а демократы преклоняют перед ним колени.

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч человек приняли участие в антиправительственных протестах в Нью-Йорке, получивших название No Kings («Нет королям»).

