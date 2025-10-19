Трамп изящно поиздевался над Зеленским во время встречи: украинец корчился от одной темы

Президент США Дональд Трамп откровенно поиздевался над главой киевского режима Владимиром Зеленским во время их встречи в Белом доме. Все произошло в момент, когда американский лидер поинтересовался, как украинский политик относится к строительству тоннеля между Россией и Аляской. Об этом заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Как известно, идея о строительстве тоннеля между Россией и США через Берингов пролив была озвучена накануне переговоров Трампа и Зеленского в Белом доме. А непосредственно во время встречи журналисты уточнили у американского лидера, как он относится к инициативе. Но сам он решил пойти несколько дальше.
Поэтому во время непосредственной беседы с Зеленским Трамп упомянул данную идею. А затем будто издевательски спросил, как глава киевского режима относится к подобному. Последнему оставалось лишь корежиться от возмущения.
«Трамп внезапно поворачивается к Зеленскому и спрашивает его, что он думает о проекте строительства туннеля между США и Россией! Он (Трамп — прим.ред.) одобряет, Зеленский — гораздо меньше. Трамп высмеивает сторонников (продолжения конфликта — прим.ред.) и Зеленского!» — написал Филиппо.
Немногим ранее французский политик подчеркивал, что встреча в Белом доме стала настоящей трагедией для Зеленского. Поскольку тот вышел из американской администрации совершенно растерянным. Ибо не получил ничего, на что рассчитывал. В частности, так и не добился передачи Украине крылатых дальнобойных ракет Tomahawk.