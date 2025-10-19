Трамп изящно поиздевался над Зеленским во время встречи: украинец корчился от одной темы

Как известно, идея о строительстве тоннеля между Россией и США через Берингов пролив была озвучена накануне переговоров Трампа и Зеленского в Белом доме. А непосредственно во время встречи журналисты уточнили у американского лидера, как он относится к инициативе. Но сам он решил пойти несколько дальше.