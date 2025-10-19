Над Россией уничтожены 45 украинских беспилотников. Военная операция, день 1334-й

9:52.
9:38 The Wall Street Journal: администрация Дональда Трампа, готовясь к новым переговорам с Россией, ~усилила давление на Украину~.
9:27 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга сняты, сообщила Росавиация.
9:14 The Washington Post: спецпредставитель США Стив Уиткофф во время встречи с Зеленским давил на украинскую делегацию по поводу передачи Донецкого региона России, отмечая, что он в основном русскоязычный.
9:04 Владимир Зеленский утверждает, что Дональд Трамп еще не дал однозначного ответа на ~просьбу поставить ракеты Tomahawk~, тогда как по данным американских СМИ на личной встрече в Белом доме ~президент США ответил отказом~.
8:42 Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Оренбуржье, частично пострадала его инфраструктура, идет тушение пожара, сообщил глава региона Евгений Солнцев.
8:12 Пусковая установка HIMARS и до взвода боевиков ВСУ уничтожены в районе населенного пункта Владимировка в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
8:05 ? Минобороны: в ночь на 19 октября средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских БПЛА.
▪️ 12 — над территорией Самарской области,
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1334-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.