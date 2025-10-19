Над Россией уничтожены 45 украинских беспилотников. Военная операция, день 1334-й

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 45 украинских БПЛА. В Самарской области было перехвачено 12 дронов ВСУ, 11 — в Саратовской, по пять — в Ростовской и Воронежской, три — в Крыму, по два — в Брянской и Липецкой областях, по одному БПЛА уничтожено в Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областях. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.