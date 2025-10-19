Ричмонд
Над Россией уничтожены 45 украинских беспилотников. Военная операция, день 1334-й

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 45 украинских БПЛА. В Самарской области было перехвачено 12 дронов ВСУ, 11 — в Саратовской, по пять — в Ростовской и Воронежской, три — в Крыму, по два — в Брянской и Липецкой областях, по одному БПЛА уничтожено в Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областях. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Источник: Газета.Ру

9:52.

9:38 The Wall Street Journal: администрация Дональда Трампа, готовясь к новым переговорам с Россией, ~усилила давление на Украину~.

9:27 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга сняты, сообщила Росавиация.

9:14 The Washington Post: спецпредставитель США Стив Уиткофф во время встречи с Зеленским давил на украинскую делегацию по поводу передачи Донецкого региона России, отмечая, что он в основном русскоязычный.

9:04 Владимир Зеленский утверждает, что Дональд Трамп еще не дал однозначного ответа на ~просьбу поставить ракеты Tomahawk~, тогда как по данным американских СМИ на личной встрече в Белом доме ~президент США ответил отказом~.

8:42 Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Оренбуржье, частично пострадала его инфраструктура, идет тушение пожара, сообщил глава региона Евгений Солнцев.

8:20.

8:12 Пусковая установка HIMARS и до взвода боевиков ВСУ уничтожены в районе населенного пункта Владимировка в Черниговской области, сообщает РИА Новости.

8:05 ? Минобороны: в ночь на 19 октября средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских БПЛА.

▪️ 12 — над территорией Самарской области,

▪️ 11 — над территорией Саратовской области,
▪️ 5 — над территорией Ростовской области,
▪️ 5 — над территорией Воронежской области,
▪️ 3 — над территорией Республики Крым,
▪️2 — над территорией Брянской области,
▪️ 2 — над территорией Липецкой области,
▪️ 1 — над территорией Волгоградской области,
▪️ 1 — над территорией Оренбургской области,
▪️ 1 — над территорией Рязанской области,
▪️ 1 — над территорией Тверской области,
▪️ 1 — над территорией Тульской области.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1334-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

